Coronavirus. Bonus 500 euro per vacanze in Italia: la proposta di Maria Elena Boschi (Foto d’archivio Ansa)

ROMA – Bonus da 500 euro per fare le vacanze in Italia. Sempre se si faranno le vacanze in Italia, visto che i tempi della quarantena da Coronavirus e della riapertura sono ancora incerti… La proposta arriva da Maria Elena Boschi.

Spiega la Boschi su Faebook: “Il Coronavirus ha messo in ginocchio il turismo nel nostro Paese. Per questo, come Iv, abbiamo proposto nelle scorse settimane una misura per incentivare le famiglie italiane a fare le vacanze nel nostro Paese, aiutando così il settore ricettivo e turistico. Con il governo siamo al lavoro per un bonus da almeno 500 euro a famiglia”.

Il capogruppo di Italia Viva alla Camera chiede anche “una agevolazione fiscale a coloro che decidono di ristrutturare, modernizzare la propria attività turistico-ricettiva”.

Coronavirus: la Boschi e la clausola di supremazia.

“Ora la priorità deve essere affrontare l’emergenza. E se in molti si sono convinti che la ‘clausola di supremazia’ che noi avevamo proposto nel 2016 avrebbe reso più efficace e più efficiente la risposta dello Stato, è vero che anche la gestione centrale non sembra essere stata impeccabile”. Lo afferma Maria Elena Boschi, presidente dei deputati Iv, in un’intervista alla Stampa.

“Le strutture centrali come Consip, Inps, Aifa hanno gestito in modo perfetto la crisi? Lo vedremo quando tutto sarà finito. Oggi presentiamo alla Camera la nostra proposta, ma se ne discuterà finita l’emergenza”, dice Boschi.

La clausola di supremazia presentata da Italia Viva

“Introdurre una clausola di supremazia per dare allo Stato la possibilità di intervenire in materie di competenza non esclusiva, per tutelare l’unità del Paese e l’interesse nazionale, in modo da non trovarsi mai più impreparati di fronte a un’emergenza che avrebbe avuto bisogno di risposte chiare, rapide e uniformi su tutto il territorio”.

Lo dichiara il deputato di Italia Viva Marco Di Maio, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, che ha presentato oggi alla Camera la proposta di legge di cui Maria Elena Boschi è prima firmataria e sottoscritta dai parlamentari di Italia Viva.

“La recente pandemia da COVID-19 ha dimostrato le criticità dell’attuale sistema di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Con la clausola di supremazia, deliberata del Consiglio dei ministri e trasmessa al Presidente della Repubblica che ne autorizza l’attivazione, si può intervenire su materie che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato e – sottolinea – ci si dota di uno strumento di legislazione fondamentale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza di solidarietà”.

“La diseguaglianza territoriale, con legislazioni regionali diverse e scoordinate, ha troppo spesso cristallizzato le disuguaglianze economiche e sociali dei cittadini. Con la modifica dell’articolo 117 della Costituzione la legge dello Stato potrà intervenire, senza intaccare la legittima autonomia di ogni regione, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica e l’interesse nazionale.

Se l’emergenza Coronavirus ha mostrato plasticamente i limiti della frammentazione delle competenza, soprattutto in materia sanitaria, ora abbiamo messo in campo uno strumento su cui ci auguriamo convergano anche le altre forze politiche”, afferma il deputato di Iv Marco Di Maio. (Fonte Ansa)