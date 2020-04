Coronavirs, Conte: “Inizia la Fase 2. Ora convivenza con il virus”

ROMA – Inizia la Fase 2.

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, annuncia i prossimi step per far ripartire il paese a partire dal prossimo 4 maggio.

Prima di tutto il distanziamento sociale.

“Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi.

Non bisogna mai avvicinarsi, al distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro”.

“Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia.

Se ami l’Italia mantieni le distanze”.

Capitolo mascherine.

“Il prezzo sarà calmierato. Sarà di 50 centesimi. L’Iva sarà tolta con il prossimo decreto”.