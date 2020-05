Coronavirus, Conte: “Dall’Italia 140 mln per trovare vaccino e cure” (Foto Ansa)

ROMA – Centoquaranta milioni di euro: tanti sono i soldi messi in campo dall’Italia per trovare vaccino e cure contro il coronavirus.

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla maratona per la raccolta fondi World against Covid-19.

“Di fronte a una minaccia globale senza precedenti – ha detto Conte – la comunità internazionale ha solo un’opzione efficace per sconfiggere il virus: la cooperazione”.

E “oggi sono onorato di annunciare i seguenti impegni, a nome del popolo italiano. Contribuiremo con 10 milioni di euro a CEPI, per accelerare la ricerca per trovare un vaccino”.

“Contribuiremo con 10 milioni di euro destinati all’Organizzazione mondiale della sanità, per continuare a sostenere i paesi più vulnerabili nella preparazione e nella risposta a Covid-19″.

“Stanzieremo mezzo milione di euro per il meccanismo di risposta Covid-19 del Fondo globale”.

“Infine, poiché la distribuzione di vaccini in modo sicuro, efficace ed equo deve essere la nostra priorità comune, ci impegniamo a contribuire a Gavi per i prossimi 5 anni, per l’immunizzazione globale da Covid-19 e altre malattie”.

“Cari colleghi, cari amici, in quanto stakeholder internazionale responsabile, l’Italia è pronta a dare il suo sostegno in questo difficile viaggio. Insieme ce la faremo”, ha sottolineato Conte.

“Fin dall’inizio, l’Italia è un membro impegnato dell’Alleanza internazionale contro il Coronavirus – ha ricordato – La scorsa settimana, abbiamo lanciato ‘Covid-19 Accelerator’ e sostenuto un invito all’azione per aumentare gli sforzi per garantire un accesso equo e universale alla vaccinazione, al trattamento e alla diagnostica”.

“L’Italia vuole avere un ruolo speciale in questo sforzo non solo come paese che – purtroppo – ha accumulato molta esperienza nella lotta contro il virus ed è ora pronto a condividerlo”.

All’Italia, ricorda Conte, spetta anche la “prossima presidenza del G20 nel 2021″.

“Durante il nostro mandato, siamo disposti a promuovere un multilateralismo efficace come miglior acceleratore politico per vincere questa battaglia, rafforzando i sistemi sanitari, fornendo un sostegno concreto ai nostri cittadini e promuovendo una ripresa sostenibile, equa e duratura”. (Fonte: Ansa, Adnkronos).