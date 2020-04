Coronavirus, Conte alle opposizioni: possibile rinvio in autunno per elezioni regionali e amministrative (foto Ansa)

ROMA – Si sta valutando il rinvio delle elezioni regionali e amministrative. Lo avrebbe detto il premier Giuseppe Conte nell’incontro a Palazzo Chigi con le opposizioni.

Il ministro Federico D’Incà avrebbe indicato il prossimo autunno come data probabile del voto amministrativo e regionale.

Nell’incontro tra Conte e le opposizioni erano presenti, oltre al premier, il segretario federale della Lega, Salvini, la Presidente di Fratelli d’Italia, Meloni, il vicepresidente di Forza Italia, Tajani e Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia e Giorgio Silli di Cambiamo.

Per il governo, oltre al sottosegretario alla presidenza del consiglio Fraccaro, i ministri D’incà e Gualtieri.

“Siamo al lavoro – ha detto il premier – per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito, le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese. Avvertiamo tutta l’urgenza di intervenire prima possibile”.

Conte ha poi tracciato il quadro economico generale e proposto “un tavolo maggioranza-opposizione” che si riunisca “con ritmo più serrato” al fine di assicurare un “confronto che porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale”.

Il premier ha anche annunciato un decreto per garantire liquidità alle imprese e poi quello di aprile per le famiglie. “Il Comitato tecnico scientifico – ha detto ancora Conte – ci invita a non abbassare la guardia. Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti, in prospettiva, di tornare a lavorare in sicurezza. Valorizzeremo ulteriormente i protocolli di sicurezza. Questo il nostro impegno”.

Fonte: Ansa.