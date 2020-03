Coronavirus, deputati M5s lanciano challenge #IoMiAllenoACasa

ROMA – E anche il deputato si diede alla ‘challenge‘. “In questi giorni in cui si deve stare rigorosamente a casa, ho lanciato insieme ad altri colleghi una campagna social dove invito tutti a dedicare un po’ di tempo a loro stessi con dell’attività fisica, magari in forma divertente riprendendo gli allenamenti con video e foto per poi postarli su Instagram e su Facebook, con l’hashtag #IoMiAllenoACasa e taggando ogni volta tre amici da sfidare a fare altrettanto”, spiega infatti l’M5s Felice Mariani che pubblica un video del suo training.

L’iniziativa, promossa insieme ai colleghi deputati Nicola Provenza, Manuel Tuzi e Simone Valente, mira a “creare un contagio salutare, invogliando un numero sempre più grande di persone a dedicarsi all’esercizio fisico tra le mura domestiche”.

“L’emozione è creata dal movimento: tutto quello che sentiamo è infatti il risultato di come usiamo il nostro corpo. E non c’è farmaco più efficace dell’esercizio fisico, oltre ad essere un ottimo antidoto contro lo stress. Invito tutti a produrre video generando il passaparola sui social. Io l’ho fatto chiamando in causa Fabio Basile, il noto judoka campione olimpico a Rio de Jainero nel 2016, fatelo anche voi”, conclude Mariani a sua volta Bronzo a Montreal e plurimedagliato a livello di Mondiali ed Europei proprio nel judo. (fonte AGI)