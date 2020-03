Coronavirus, Di Maio: “Fine delle restrizioni? Non verosimile riabbracciarsi il 3 aprile”

Il ministro ha poi respinto con forza l’idea di un governo diverso dall’attuale. “In nessuna parte del mondo in piena pandemia qualcuno prova a buttare giù il governo. Solo in Italia succede e mi dispiace perché gli italiani non meritano questi primati. L’unità nazionale non si costruisce sostituendo una persona con un’altra e non di certo pubblicando fake news, o chiamando il premier criminale”.