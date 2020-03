ROMA – Anche Francesca Bonomo, deputata del Pd, originaria di Barbania (Torino), è in quarantena dopo essere risultata positiva al coronavirus. A darne notizia è stata la stessa parlamentare attraverso il proprio profilo Facebook.

“Ieri il collega Luca Lotti, al quale mando un forte abbraccio virtuale e un in bocca al lupo di pronta guarigione, è stato dichiarato positivo al coronavirus. Avendo votato di fianco a lui mercoledì scorso alla Camera dei Deputati, ho ricevuto dalle autorità sanitarie l’indicazione di osservare un periodo di quarantena domiciliare a titolo precauzionale”.

La deputata dem sta bene, ma finché sarà necessario, come previsto dalle disposizioni di legge, “per tutela di tutti e della mia famiglia resterò in isolamento”.

“Ovviamente – continua il post di Bonomo su Facebook – grazie all’ausilio di cellulare e computer continuerò a lavorare e a rispondere ad ogni vostra perplessità soprattutto visto il decreto sulle misure economiche in arrivo. Nessuno sarà lasciato solo. Un sentito grazie a tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando incessantemente per noi e che poco fa hanno ricevuto l’applauso da parte di tutta l’Italia. Noi cittadini, però, aiutiamoli. Restiamo a casa, a meno che non sia strettamente necessario uscire.

Vinceremo tutti insieme”.

Bonomo e Lotti non sono certo gli unici politici ad essere stati contagiati dal Covid-19. Le ultime notizie riguardano due viceministri: quello alla Salute, Pierpaolo Sileri, e quella all’Istruzione, Anna Ascani. (Fonti: Facebook, Ansa)