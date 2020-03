ROMA – Appello del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per proteggere le aziende italiane in questa fase di crisi dovuta all’emergenza coronavirus.

“Dobbiamo aiutare le nostre aziende – scrive in un post su Facebook -. Lo stiamo facendo noi come governo varando misure a sostegno di famiglie e imprese, ma un piccolo contributo può arrivare anche da ogni singolo cittadino: compriamo e mangiamo prodotti Made in Italy. Coraggio”.

“Voglio fare qui un appello a tutti gli italiani – aggiunge Di Maio -, se possono, di comprare Made in Italy in questa fase storica. Ovviamente comprare presso gli alimentari, comprare presso gli esercizi dei beni di prima necessità perché quelli sono aperti, ma chiunque può, e se lo può permettere, compri italiano perché dobbiamo aiutare le nostre aziende”.

Di Maio sottolinea: “In questo momento ci sono lavoratori che stanno ancora lavorando nelle aziende, ci sono camionisti che stanno portando in tutto il mondo il Made in Italy: noi li stiamo difendendo con il nostro corpo diplomatico per fargli varcare i confini”, continua il titolare della Farnesina. Che conclude: “Comprate italiano e aiutate le nostre imprese”. (Fonte: Facebook)