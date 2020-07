Coronavirus, nuovo Dpcm con norme anti contagio: tutte le misure PDF

Coronavirus: firmato il nuovo Dpcm con le norme anti contagio. Confermata la proroga delle misure fino al 31 luglio.

“In Italia non siamo ancora in un porto sicuro” rispetto al coronavirus, avverte Roberto Speranza alla Camera, confermando la proroga fino al 31 luglio delle misure – obbligo di mascherina in primis – nel nuovo Decreto del presidente del Consiglio (qui il PDF intergrale).

Il rischio ora viene anche da cittadini provenienti da altri Paesi. Sulla proroga dello stato di emergenza sanitaria non si è ancora deciso”.

“Non esiste il rischio zero senza il vaccino, non dobbiamo sottovalutare la pandemia – dice il ministro in Parlamento illustrando il nuovo Dpcm -.

La circolazione del virus accelera e non perde potenza”.

Speranza ricorda i grandi risultati dell’Italia, travolta all’inizio dal Covid-19, ma esorta a non abbassare le difese.

Il governo è impegnato su quattro fronti: il vaccino, appunto, “da assicurare al più presto a tutti i cittadini”.

Gli ospedali Covid, che saranno realizzati in tempi brevi – promette il ministro – sulla base dei progetti delle Regioni.

Terzo, aumentare il personale sanitario, con già quasi 30 mila assunzioni.

Infine l’apertura in sicurezza della scuola, “la partita più importante”, per Speranza la vera fine del lockdown.

Sette le principali restrizioni prorogate a fine luglio: obbligo di mascherina nei luoghi chiusi; distanziamento di almeno un metro; misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani; rispetto dei protocolli di sicurezza per la riapertura dei luoghi di lavoro; divieto di assembramenti; sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena; divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra Ue e controlli più stringenti su aeroporti, porti e confini.

Inoltre nel nuovo Dpcm si proroga lo stop a convegni, fiere e discoteche e restano in vigore fino al 31 luglio le indicazioni per accedere in sicurezza alle spiagge, mantenendo le distanze.

Infine in aereo si potrà di nuovo imbarcare il bagaglio a mano. (Fonte: Ansa).