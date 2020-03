ROMA – Un poliziotto della scorta del leader della Lega Matteo Salvini risulta positivo al coronavirus. Lo confermano fonti della Lega.

Si tratta di un uomo della scorta della seconda auto, quella che accompagna la vettura dell’ex ministro. Le stesse fonti precisano che il segretario si trova in ottime condizioni fisiche e che è eventualmente disponibile a sottoporsi al tampone qualora che autorità sanitarie lo richiedessero. Cosa che finora non è accaduta.

“Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino”, ha fatto sapere Salvini su Facebook.

“Chi riesce a fare polemica anche su una possibile malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. GRAZIE – aggiunge Matteo Salvini su Facebook – per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus”. (Fonte: Ansa)