LUCCA – Anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini è positivo al coronavirus. In una nota diffusa dal Comune si legge che il primo cittadino “è stato colto nella giornata di ieri (lunedì 9 marzo) da sintomi influenzali. Sottoposto da personale Asl al tampone, è risultato positivo al Covid-19”.

Il sindaco, spiega ancora il Comune, “è in buone condizioni di salute e si trova presso il suo domicilio seguito da personale medico”.

Quello di Tambellini non è il primo “caso politico” in Toscana: il giorno prima Stefano Scaramelli capogruppo in Regione per Italia viva è risultato positivo. La giunta che si doveva tenere oggi è saltata e diversi consiglieri sono in quarantena.

In quarantena anche il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha avuto contatti con il segretario Pd Nicola Zingaretti anche lui risultato positivo al coronavirus. Stessa condizione per la sindaca di Empoli Brenda Barnini.

Fonte: Ansa