Coronavirus. Chiusura scuole, Meloni: “Voucher baby sitter da 500 euro”

ROMA – Le scuole italiane resteranno chiuse per l’emergenza coronavirus. E su Facebook, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni scrive: “In caso di chiusura delle scuole, subito misure per famiglie: congedi parentali a carico dello Stato e voucher baby sitter da 500 euro al mese per famiglie dove tutti gli adulti lavorano. Non possiamo lasciare soli mamme e papà, che devono andare a lavorare”. Sulla stessa linea Matteo Salvini: “Urgente stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e che con le scuole chiuse hanno problemi con i figli a casa”.

Maria Spena è deputata di Forza Italia e componente della commissione bicamerale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. A proposito della chiusura delle scuole ha dichiarato: “La tutela della salute dei minori nell’emergenza del Coronavirus è priorità assoluta. Se gli adulti possono mettere in pratica le misure di prevenzione e le raccomandazioni del comitato tecnico scientifico, è chiaro che per i bambini osservare tali misure risultano oggettivamente impraticabili, soprattutto i più piccoli”.

Prosegue la Spena: “Occorrono, dunque, misure specifiche per tutelare i bambini e tutti i nostri studenti, da una campagna di informazione mirata a misure più specifiche sulle quali invitiamo il governo a fare una riflessione. Al di là dell’ipotesi sulla chiusura delle scuole, prima annunciata e poi smentita dal ministro Azzolina, e sulla quale sarebbe opportuno evitare di creare confusione, occorrono misure ad hoc per tutelare la salute dei nostri bambini e ragazzi, e misure di sostegno alle famiglie che dovranno affrontare le conseguenze organizzative ed economiche in vista di un’eventuale chiusura delle scuole”.

Fonte: Ansa, Agi