Coronavirus Toscana, governatore Giani: “Noi arancioni? Decisione ingiusta e immotivata. Disparità tra regioni”

Coronavirus, la Toscana in zona arancione. Il presidente della regione Eugenio Giani non ci sta: “La Toscana rimane in zona arancione fino alla settimana prossima e voglio dire che ritengo questa decisione ingiusta ed immotivata”.

Secondo Giani la decisione “non rende merito al lavoro fatto soprattutto dai toscani con i loro comportamenti, dalle istituzioni e dai dati che abbiamo: da lunedì ad oggi la media è sempre stata questa, circa 500 persone contagiate al giorno”.

Coronavirus Toscana, Giani: “Perché la nostra regione è in zona arancione?”

Eugenio Giano, in una diretta Facebook spiega che quella della Toscana “è una situazione che rispetto alle altre Regioni che ci circondano vede dei dati tutti superiori, dalla Liguria, all’Emilia Romagna, Umbria, Lazio”.

“Allora perché la Toscana è in zona arancione?”

“Mi è stato risposto che il motivo è perché si è voluto essere rigidi sul principio formale che chi va in zona rossa deve starci tre settimane, e poi 14 giorni in zona arancione prima di tornare in zona gialla”.

“Ma in realtà il modello che è stato messo in campo io lo vedevo funzionale non al rispetto formale delle tre settimane e della due settimane”, perché “se i dati migliorano e se le situazioni sono oggettivamente di buona qualità nel contenimento del contagio, perché dover aspettare questi periodi”.

Giani ha poi evidenziato che il Dpcm del 3 dicembre “all’articolo 2 terzo comma consente di poter entrare anche prima dei 14 giorni nella zona di più elevato modello di mobilità, la zona gialla. E allora perché non usare questa opportunità”.

Giani: “Faccio un appello a Speranza e Conte”

“Ho deciso di fare un appello al ministro della Sanità e al presidente del Consiglio perché la cabina di regia si possa riunire non una volta alla settimana”.

“Ma nella prossima settimana possa riunirsi anche nei suoi primi giorni, in lunedì o il martedì”.

Sulla possibilità di riunione della cabina di regia più di una volta a settimana, Giani ha aggiunto: “Lo dice il Dpcm: ‘Almeno una volta a settimana‘”.

“‘Almeno’ significa che non vieta di riunirsi due volte, all’inizio e poi il venerdì come è avvenuto ieri”.

“Questo potrebbe consentire il rientro in zona gialla” per la Toscana “anche nella metà della settimana prossima, senza aspettare la domenica”.

“E’ l’atto formale che mi sento di fare perché sento nella mia amarezza anche la voglia di lottare rispetto ad una ingiustizia che io avverto” (fonte: Ansa).