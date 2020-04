Coronavirus, Zaia: “In Veneto mascherina in strada anche dopo il 4 maggio”

VENEZIA – Il presidente del Veneto, Luca Zaia, non pensa a deroghe nell’uso obbligatorio della mascherina, anche dopo il 4 maggio.

Dovrà essere utilizzata “anche in strada – spiega – E’ una conditio sine qua non. Per non prendere il Coronavirus è necessario usare la mascherina. Ritengo, tra l’altro, assurdo che ci sia qualcuno che controlli se la si usa. E’ come andare in moto senza casco. Buona norma è di fare questo sacrificio finché si stabilirà che non sarà più necessario”.

Zaia: “Su turismo vorrei discutere procedure”

“Il Governo vuol stilare le procedure da rispettare per il turismo a livello nazionale: vorrei discuterne”.

E’ l’auspicio avanzato da Luca Zaia, che si dice perplesso in merito ad alcune indiscrezioni che ipotizzano “di misurare la temperatura ai bagnanti: ma se fuori in spiaggia ci sono 38 gradi…. O anche – osserva – l’indicazione di lavarsi con sapone quando si esce dal mare: se sono queste le norme, mi preoccupano”.

Zaia ha detto di attendere la sintesi da parte dei direttori generali delle Ulss dopo il loro incontro con gli operatori dei vari territori, per poter approntare un piano di idee per il comparto del turismo.

Domani incontro per Fase 2

“Domani ci sarà una riunione con i presidenti delle Regioni per fare il punto prima del confronto finale col premier Conte” ha annunciato Zaia, evidenziando che l’appuntamento vedrà il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, raccogliere le istanze delle varie realtà regionali in previsione della seconda Fase prevista dal 4 maggio. (fonte ANSA)