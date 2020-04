ROMA – “Chi non ha argomenti sparge odio e fake news. Denunceremo e tutti i risarcimenti saranno devoluti alla protezione civile e alla ricerca pubblica in sanità”.

Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiedendo: “A quanti è già arrivata via WhatsApp o sui social una bufala sul mio conto? In pochi giorni questi ‘bufalari’ sono stati capaci di dire che: non ho mai contratto il coronavirus, poi invece che l’ho preso ma mi sono curato in clinica privata. E altre sciocchezze ancora”.

“Non si tratta solo di fake news gravissime – aggiunge – ma di una vera e propria campagna denigratoria e di disinformazione che mira a creare notizie false per poi diffonderle ovunque. Oggi riguarda me, ma questo fenomeno potrebbe coinvolgere chiunque e va arginato perché, mai come in questo momento, noi abbiamo bisogno di unità, coesione, impegno alla diffusione di informazioni utili”.

Lo scorso 30 marzo, Zingaretti ha annunciato di aver sconfitto il virus dopo 23 giorni di isolamento, risultando negativo a due tamponi consecutivi. Il segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio, su Facebook ha raccontato di aver “passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta. Prima di tutto grazie a tutti gli operatori della sanità, a chi mi è stato vicino in questi giorni a cominciare dalla mia famiglia. Il mio primo pensiero va ai deceduti, a coloro che non ce l’hanno fatta e alle loro famiglie che stanno soffrendo in questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in cura”.

Fonte: Ansa