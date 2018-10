ROMA – Cosimo Ettorre, consigliere comunale a Moncalieri per il Movimento 5 Stelle, su Facebook in un colpo solo riesce ad offendere i manifestanti del Partito Democratico e i malati cronici:

“Se riuscissero ad organizzarsi, temo fortemente che la gioventù piddina in rivolta potrebbe far cadere il governo – scrive nel post il consigliere -Suggerirei loro di rimanere compatti ma suddividersi in gruppi in base alle patologie che colpiscono gli anziani – prosegue – in testa i diabetici, afflitti da prostatite sulla sinistra del corteo, vittime Alzheimer e demenza senile sulla destra, problemi di osteoporosi in fondo al corteo: potrebbero rallentare”.

A corredo del commento il consigliere allega le foto di alcuni bus in partenza da Forlì e dalla Toscana. Il post, e non poteva essere diversamente, sui social è stato molto criticato. “Pessimo gusto fare del sarcasmo sulle malattie” scrivono in molti.

Al post di Ettorre risponde anche Elena Ceretto Castigliano, dei Giovani democratici di Torino: “Sei davvero caduto in basso se non ti resta che fare questa propaganda sciatta. In piazza i giovani, quelli ai quali stiamo regalando un’enorme ipoteca, c’erano. Erano in molti e le bandiere della giovanile spiccavano con orgoglio. Potrei spammarti di foto, ma non userò le loro immagini per dare seguito alla tua meschinità. E credimi, con questo post hai fatto una figuraccia”.