ROMA – La riforma della Fornero si può anche abolire ma costa “in termini cumulati 20 punti percentuali di Pil” e non risolve gli automatismi sull’età della pensione, che restano comunque agganciati all’aspettativa di vita per effetto di altre riforme precedenti.

L’ex commissario alla spending review smonta i programmi elettorali delle prossime elezioni e spiega che la flat tax “si può fare se si trovano coperture” che non siano “incerte” come l’ipotesi che la misura si possa autofinanziare. A dirlo è Carlo Cottarelli, presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici, in una intervista all’Ansa nella quale fa una prima analisi delle proposte elettorali in vista del voto del 4 marzo, specificando che per una valutazione dettagliata sarà necessario attendere la pubblicazione dei programmi da parte dei partiti.

Sul fronte della flat tax, spiega, “se si guardano le esperienze degli altri paesi, nella maggior parte dei casi non c’è stato un aumento delle entrate” con l’unica “vera eccezione della Bulgaria”. In altri casi c’erano motivazioni specifiche. In Russia, ad esempio, l’intervento è stato in concomitanza al “boom petrolifero e a un inasprimento dei controlli”.