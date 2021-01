Covid, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha una proposta per il resto del Paese:

L’intervento integrale di De Luca sulle restrizioni dell’Italia a causa della pandemia da coronavirus.

“Ci sia un unico colore, zona arancione per tutta Italia. “Io sono per avere un unico colore per tutta Italia.

De Luca ha concluso il suo intervento dicendo:

“Vediamo di capire come evolve la situazione. L’unica deroga la si può fare per regioni che sono in condizioni pesanti. E quindi in quel caso facciamo le zone rosse.

Ma sono due decisioni semplici, chiare”.