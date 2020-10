Il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, è risultato positivo al Covid. Tutti i componenti della commissione Esteri della Camera si stanno sottoponendo a tampone Covid.

Anche Beatrice Lorenzion è risultata positiva. Covid, focolaio a Palazzo: lavori Camera in stand by, palazzo della Consulta registra un mini cluster, 4 positivi hanno fatto slittare l’udienza del 6 ottobre.

Alla Commissione Esteri la misura è stata resa necessaria in quanto i commissari sono stati in contatto con il sottosegretario Merlo.

Covid, focolaio a Palazzo: Camera e Consulta paralizzati

La riunione della commissione bilancio della Camera è stata rinviata per la positività della Lorenzin

E’ risultato positivo uno dei partecipanti al comizio di Salvini a Terracina, per la campagna elettorale del candidato sindaco Valentino Giuliani, e la Asl di Latina ha subito attivato il tracing.

Riccardo Merlo positivo, Commissione Esteri Camera tutti tamponati

“Sono positivo al coronavirus, contagiato probabilmente dal mio autista, lui ha avuto la febbre e poi l’ho avuta io”. Lo ha confermato all’ANSA il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, aggiungendo che anche sua figlia di otto anni è risultata positiva.

“La prima cosa che ho fatto è stata avvertire Fassino”, presidente della commissione Esteri della Camera.

“Anche in macchina io indosso sempre la mascherina – ha aggiunto – ma la macchina è piccola. Bisognerebbe iniziare a fare come i taxi, mettere cioè una barriera tra autista e passeggero”.

Beatrice Lorenzin positiva, Commissione Bilancio Camera rinviata

“Sì, sono positiva”, ha confermato all’Ansa Beatrice Lorenzin, deputata Pd ed ex ministro della Salute.

“Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid. Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che il Covid è una brutta bestiaccia”.

4 casi di infezione da Covid alla Corte Costituzionale

L’udienza pubblica della Corte costituzionale già fissata per il 6 ottobre 2020 è rinviata a nuovo ruolo. Lo stabilisce un decreto del presidente della Corte costituzionale, Mario Rosario Morelli, sentito il collegio.

Il rinvio, spiega una nota della Consulta, si è reso necessario in via cautelare a causa del protrarsi dei tempi per i tamponi rino-faringei effettuati a giudici e personale della Corte – dopo l’accertamento di quattro casi di infezione da COVID-19 .

E e alla luce delle linee guida sanitarie che, come misura prudenziale, raccomandano ai contatti stretti di chi sia risultato positivo un isolamento fiduciario di 14 giorni, anche quando l’esito del proprio test immunologico sia negativo.

Nel rispetto delle richiamate linee guida, prosegue l’attività ordinaria della Corte costituzionale e dei suoi uffici. (fonte Ansa)