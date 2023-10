Uno dei nuovi Cpr annunciati dal governo non sarà a Ventimiglia ma verrà allestito “in Liguria”.

Cpr migranti in Liguria, ma non sarà a Ventimiglia

Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Imperia dove ha presieduto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ministro ha anche annunciato il rinforzo con circa 43 unità di forze di polizia a Ventimiglia.

“L’impegno del governo, assunto fin dall’inizio dell’anno”, ha detto il ministro, è quello di “rinforzare in generale gli organici delle forze di polizia”. Un impegno “che vedrà, nella provincia di Imperia entro il 2023, almeno 43 unità tra polizia e carabinieri.

Dieci quelle in più alla polizia di frontiera”. Dopo aver annunciato che nessun Cpr sarà aperto nella città di confine, ma ne sorgerà uno in Liguria, Piantedosi si è dunque soffermato sui rinforzi degli organici delle forze di polizia per garantire sicurezza in città, a fronte del massiccio afflusso di stranieri.

“Altre assegnazioni sono previste a fine anno – ha aggiunto – anche da parte della Guardia di Finanza, al termine di alcuni corsi che si stanno espletando”.