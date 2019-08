ROMA – I numeri, sulla carta, erano chiari: la Lega, al cui fianco si sono schierati anche Fratelli d’Italia e Forza Italia, aveva poche chance di ottenere che l’Aula del Senato mercoledì 14 agosto si riunisse per discutere e votare sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questa era la proposta avanzata dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo, dal capogruppo azzurro Anna Maria Bernini e dal capogruppo di FdI, Luca Ciriani. Proposta che nella conferenza dei capigruppo ha avuto la peggio, in quanto finita in minoranza, mentre ha prevalso la proposta di M5s, Pd, Misto e Autonomie di convocare l’Assemblea di palazzo Madama martedì 20 agosto, con all’ordine del giorno le comunicazioni del presidente del Consiglio. E questa linea è stata votata dalla maggioranza in Senato. (Fonte: Agi)