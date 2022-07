Crisi governo, Draghi domani in Senato alle 9:30. Giovedì alla Camera (foto ANSA)

Iniziano domani, mercoledì 20 luglio, alle 9.30 le comunicazioni del premier Mario Draghi in Senato. La giornata a palazzo Madama dovrebbe terminare alle 19.30 per passare alla Camera il giorno successivo. Il timing della giornata prevede anche, sempre che le condizioni lo permettano, una pausa alle 10.30 per la consegna del discorso del presidente alla Camera. L’Aula del Senato riprenderebbe intorno alle 11 con la discussione generale di circa 5 ore. Verso le 18.40 potrebbe iniziare la chiama.

Draghi in Senato domani alle 9.30

Mario Draghi si recherà in Senato domani mattina alle 9.30 per le sue comunicazioni con voto, riferendo sulla crisi di governo. E’ quanto avrebbe deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il premier, inoltre, depositerà il testo del discorso alla Camera prima dell’inizio del dibattito a Palazzo Madama. L’eventuale voto, dopo le comunicazioni del premier, e la replica successiva alla discussione in Aula, potrebbe avvenire intorno alle 19.

La Camera voterà la fiducia al governo Draghi giovedì alle 14

La Camera voterà la fiducia al governo Draghi giovedì alle 14. Il dibattito dalle 9, alle 11.30 la discussione, alle 11.30 la replica del presidente del Consiglio; alle 13.45 le dichiarazioni di voto 13.45; infine alle 14 la chiama per il voto di fiducia. L’esito del voto è atteso intorno alle 15.15.