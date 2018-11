ROMA – Cristina Grancio, consigliera del Comune di Roma, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

La consigliera Grancio, entrata in rotta di collisione con la maggioranza in Campidoglio, era stata espulsa dal Movimento ed era passata al gruppo misto. Ora ha deciso di aderire al movimento di De Magistris DEMA. “C’è qualcosa di smile tra DEMA e M5S ma solo sulle proposte, perchè a differenza del M5S le proposte di De Magistris a Napoli sono diventati reale. Ad esempio è stata resa pubblica l’azienda dell’acqua. Ho visto una città che si è ripresa. Una politica che sa prendere posizione e decisioni è una politica che fa bene ai cittadini. A Roma invece non ho visto questo col M5S. Con lo stadio della Roma l’amministrazione ha avuto un danno d’immagine notevole. Quando io ho fatto notare che bisognava approfondire alcuni aspetti urbanistici, non solo non hanno voluto prendermi in considerazione, mi hanno espulsa. Il decoro urbano che era uno dei tre punti è saltato totalmente perché non si è riusciti a mettere mano alla gestione dell’Ama, alla gestione del verde pubblico”.

Sulla vicenda Marra. “Da tutto il percorso processuale che abbiamo visto è risultato un ambito di opacità nella gestione di questa giunta che è quello che ho sempre percepito io. Si è entrati col desiderio di portare trasparenza e partecipazione e questo non è stato fatto, anzi piano piano sono scese le luci ed è diventato tutto opaco. Io non sono mai riuscita a capire con chi dovermi confrontare quando c’era qualcosa che non andava. Il famoso staff è un meccanismo per far entrare il criceto nella ruota. Chi sono questi dello staff? Sono queste modalità che sono state riportate all’interno dell’amministrazione e hanno fatto andare in tilt il Consiglio comunale”.

Mi accusano di essermene andata per prendere più soldi? “I consiglieri comunali prendono tutti gli stessi gettoni di presenza. Questa è una grandissima falsità. Oltretutto sono stata espulsa, non ho scelto di andare al gruppo misto” ha dichiarato Grancio.