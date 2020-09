La virologa candidata col centrodestra in Puglia: “Avrei dotato i banchi di paraventi in plexiglass”

La virologa Danila De Vito, candidata col centrodestra in Puglia: “Avrei dotato i banchi di paraventi in plexiglas piuttosto che le rotelle”.

La virologa Danila De Vito è candidata col centrodestra in Puglia. A L’Aria che Tira Estate in onda su La7 ha dichiarato la sua contrarietà ai banchi con le rotelle.

Al loro posto, secondo la De Vito, gli studenti si sarebbero dovuti munire di paraventi in plexiglass. La candidata con Raffaele Fitto la pensa dunque come Salvini.

Anche Salvini favorevole al plexiglas

Lo scorso 8 luglio, Salvini aveva detto una cosa simile durante l’ultima puntata di Carta Bianca. Salvini aveva attaccato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Poi la frase sul plexiglas: “Stanno litigando sul plexiglas dei nostri figli a scuola, stanno litigando su tutto”.

Bianca Berlinguer gli aveva risposto così: “Quello l’hanno tolto, onorevole Salvini, non c’è più il plexiglas, non è previsto”.

Il leader del Carroccio aveva provato a replicare: “Ma perché, chi gliel’ha detto?!”.

E la conduttrice gli aveva spiegato appunto che nelle direttive per il ritorno in classe il plexiglas non è previsto.

Nelle linee guida non c’è traccia di plexiglas

Nelle linee guida per la scuola non c’è traccia di plexiglas.

La storia del plexiglas a scuola uscì quando due giornali, il Corriere della Sera e La Stampa, pubblicarono agli inizi di giugno un’idea per il distanziamento presentata dall’azienda BC Studio di Mantova che prevedeva l’uso di barriere di plexiglass tra le postazioni e i banchi di cui poi si parlò anche in una riunione con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina con i sindacati e con il premier Giuseppe Conte.

La proposta venne abbandonata già nei giorni successivi e non fece mai parte delle linee guida per il ritorno a scuola (fonte: La7).