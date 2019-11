Danilo Toninelli ad Alessandro Sallusti: “Ecco la mia reggia: un bilocale da 30 mq” FOTO

ROMA – Ecco “la mia reggia”, un bilocale “da 30 metri quadrati in zona ministero, trovato tramite agenzia immobiliare, che mi costava circa 1.000 € al mese”: l’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli risponde con queste parole, pubblicate in un post su Facebook, alle accuse del direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che ha cavalcato il caso Trenta. E pubblica tanto di foto del suo appartamentino al piano terra preso in affitto quando era responsabile delle Infrastrutture.

“Il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti mi chiede, dalle colonne del suo editoriale in prima pagina, se anch’io ho mollato i privilegi da ministro. Eccolo caro direttore il privilegio che ho mollato” scrive l’ex ministro mostrando le foto del suo appartamento con vista sul marciapiede antistante.

Poi commenta: “Visto come viveva un ministro che ha pensato solo ed esclusivamente al bene dei cittadini? Se ha il coraggio metta la foto della mia ‘reggia’ sulla prima pagina del suo giornale. Così i suoi lettori capiranno di che pasta sono fatti questi grillini e che ‘bella vita’ piena di privilegi si concedono”. (Fonte: Facebook)