MODENA – E’ morto a Modena a 90 anni Dario Mengozzi, ex deputato originario di Forlì, “uno degli esponenti di primo piano, insieme ad Ermanno Gorrieri e Luigi Paganelli, di quel movimento politico e sociale conosciuto come Sinistra modenese che – ricorda il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – ha caratterizzato il mondo cattolico cittadino fin dalla Resistenza, il partito della Democrazia Cristiana e le organizzazioni economiche e sociali di quell’area. Rigore, competenza, umiltà e altruismo sono i tratti del suo insegnamento che non dimenticheremo”.

A parlare di Mengozzi è anche Pier Luigi Castagnetti: “Non ricordo – dice – di averlo mai sentito alzare la voce, se non per opporsi a ingiustizie e soprusi. Uomo del fare, ha lasciato il segno nella Confcooperative provinciali e nazionale di cui è stato indimenticato presidente. Deputato al parlamento per due legislature, si distinse per aver presentato oltre un centinaio di proposte di legge e per i numerosissimi interventi. È stato anche membro del Cnel e presidente della camera di commercio di Modena”.

Mengozzi è stato anche, dal 1976 al 1978, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna. “Mengozzi è stato un vero pioniere della cooperazione e del movimento cooperativo a tutti i livelli, da quello territoriale fino a quello nazionale – dichiara il presidente di Confcooperative Emilia Romagna, Francesco Milza – Con lui se ne va un pezzo di storia della nostra Organizzazione, un uomo che ha saputo praticare nel concreto della sua attività quotidiana quei valori di mutualità e solidarietà che contraddistinguono la cooperazione”. (Fonte: Ansa)