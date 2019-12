PERUGIA – “Sono razzista e me ne vanto”. Così ha scritto su Facebook David Bonifazi, consigliere comunale della Lega a Perugia. Lo ha scritto su uno sfondo tricolore, sormontato da un crocifisso. “Sono razzista perché amo l’Italia – spiegava nel lungo post poi rimosso – Amo gli italiani dalle Alpe alla Sicilia”. Per poi concludere: “Ebbene datemi pure del razzista. Felicemente orgoglioso di esserlo”.

Parole dalle quali si è dissociato il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, che ha parlato di “una leggerezza”, sottolineando comunque di condannare “in toto” il contenuto “perché completamente fuori dalle linee del partito”.

Nel corso della seduta di lunedì 9 dicembre in Consiglio comunale, aperto da un minuto di silenzio in ricordo di Piero Terracina, la capogruppo Pd Sarah Bistocchi ha proposto una mozione di sfiducia nei confronti del consigliere della Lega. “Chiedo al consigliere Bonifazi – ha detto – di lasciare l’aula perché è paradossale che si ricordi Piero Terracina e si discuta della cittadinanza a Liliana Segre, con persone che considerano il razzismo un valore”.

“Siamo di fronte – ha replicato Caparvi – a una leggerezza che non descrive la persona del consigliere Bonifazi da anni impegnato nel volontariato e nel sociale. Sicuramente non ha ben soppesato il post che ha condiviso e il cui contenuto ovviamente condanniamo in toto perché completamente fuori dalle linee del partito. Non ci riconosciamo in nessun sentimento nostalgico, né in nessun sentimento razzista. Il consigliere verrà redarguito – ha concluso Caparvi – ma conoscendolo sappiamo che si è trattato solo di scarsa attenzione a un post condiviso sbadatamente su Facebook”.

Fonte: Ansa