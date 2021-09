David Sassoli ricoverato per polmonite a Strasburgo, le condizioni del presidente del Parlamento Europeo (foto ANSA)

David Sassoli ricoverato in ospedale per polmonite. Il presidente del Parlamento europeo sta bene, lo conferma in una nota Roberto Cuillo, suo portavoce: “Il presidente, nella serata di mercoledì 15 settembre è stato ricoverato all’Hôpital Civil di Strasburgo – si legge -. Dopo i necessari accertamenti è stata diagnosticata una polmonite, immediatamente trattata con le terapie del caso. Le sue condizioni sono buone”.

Secondo quanto si apprende Sassoli è ancora ricoverato in ospedale a Strasburgo. Il presidente del Parlamento europeo è vaccinato contro il Covid-19- Tutti gli appuntamenti in agenda sono al momento annullati.

Mercoledì scorso, giorno del discorso sullo Stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Cuillo aveva fatto sapere che David Sassoli non avrebbe presieduto la plenaria del Parlamento a Strasburgo a causa di un’indisposizione. Nel pomeriggio era poi stata diffusa una nota nella quale si riferiva che il presidente dell’Europarlamento era stato sottoposto al tampone ed era risultato negativo al Covid-19.

I messaggi della politica per Sassoli

“Auguri affettuosi di pronta guarigione a David Sassoli. Ti aspettiamo presto David!” ha scritto Enrico Letta, segretario del Partito democratico, su Twitter. Anche la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani ha fatto sentire la sua vicinanza al presidente del Parlamento europeo: “Caro David, un grande augurio di pronta guarigione dalle deputate e dai deputati del Pd. Siamo certi che presto tornerai alla guida del Parlamento europeo con l’autorevolezza e la passione che caratterizzano la tua presidenza”.