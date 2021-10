Davide Barillari, il Consigliere Lazio No Vax che occupa la Regione: “Resistere, resistere”

“Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l’occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione Lazio, Pisana, dalle 9.30. Buona resistenza a tutti!!”. Così il consigliere della Regionale Lazio Davide Barillari, dichiaratamente No Vax e No Green Pass e la deputata ex M5s Sara Cunial annunciano di essere “barricati” all’interno degli uffici del Consiglio della Regione Lazio nel giorno dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. “Siamo in difesa del del diritto al lavoro, resistere, resistere“, scrivono su Facebook.

Davide Barillari e la “giornata della vergogna”

“15 ottobre 2021, giornata della vergogna”, Su Facebook il consigliere argomenta le ragioni della protesta. “15 ottobre 2021, i libri di storia ricorderanno questa giornata come la GIORNATA DELLA VERGOGNA. Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone”, scrive Barillari.

“Aspetto che mi facciano uscire con la forza”

“Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare – scrive Barillari – aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze. Io rispetto la Costituzione Italiana”.