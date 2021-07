Davide Barillari si punta una pistola al braccio e fa una diretta: “Vaccini? Una roulette russa”

Italia, 2021. Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, già espulso dal Movimento 5 Stelle per le sue posizioni no vax, in una diretta fatta all’interno del palazzo della Regione si è puntato una pistola (ancora non è chiaro se vera o giocattolo) al braccio per poi dire con tono solenne: “Questa è una roulette russa. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male”.

Articolo aggiornato alle 14:54

Esatto. Tutto è successo davvero. Un consigliere regionale, celebre ahinoi per le sue posizioni no vax, all’interno di un palazzo della Regione ha avviato una diretta social, ha preso una pistola e puntandosela contro ha detto che vaccinarsi è un po’ come una roulette russa. Fa un po’ strano a leggerla così ma è successo davvero. E visto il delirio complottista che sta prendendo sempre più piede nel Paese ormai il gesto di Barillari neanche stupisce più di tanto.

Le parole di Barillari

“Ad oggi – ha detto Barillari snocciolando dei dati un po’ a caso – ci sono 80mila segnalazioni di reazioni avverse. Se sono fortunato sono solo un po’ di febbre, mal di testa, dolore al braccio. Ma se sono sfortunato, come avviene nel 14% dei casi, ictus cerebrali, trombosi e morte. Vaccinarsi con vaccini sperimentali di cui si sa poco, non è un dovere morale, ma ignoranza. Chi si informa, ci pensa bene due volte a farsi il vaccino”.

La replica del gruppo Pd della Regione Lazio: “Le sedi delle istituzioni vanno rispettate e non possono diventare il palcoscenico dei suoi teatrini”

“Il consigliere Davide Barillari, ieri, si è mostrato con una pistola, vera o giocattolo non lo sappiamo ancora, nella sede del consiglio regionale. Un gesto grave che non può passare. Ormai conosciamo tutti Barillari, primo fra i novax e sostenitore di fake news e teorie antiscientifiche, ieri però si è spinto oltre: non si può paragonare il vaccino ad una pistola. Ne ha dette tante e ne abbiamo sopportate tante in questi anni ma questa proprio no, non possiamo ignorarla. Le sedi delle istituzioni vanno rispettate e non possono diventare il palcoscenico dei suoi teatrini”. Lo scrive, in una nota, il gruppo Pd della Regione Lazio.

(Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)