ROMA – “Salvini, sei solo un pistola”. Il senatore del Partito Democratico Davide Faraone si è presentato in tv con una maglietta contro la riforma della legittima difesa.

Ma la polo di Faraone ha sollevato l’ira della Lega: “Questo è il Pd”, accusa su Facebook il deputato leghista Massimiliano Capitanio, segretario in commissione Vigilanza Rai, “Criticando la legittima difesa, il senatore fa il ‘pistola a salve’, regalando ulteriore consenso alla Lega di Matteo Salvini. Per la legittima difesa dal Pd, stia sereno, non servono le pistole. Basta il voto, il Trentino Alto Adige insegna”. E in serata arriva anche il commento del vicepremier leghista: “Ormai agli amici di Renzi, disperati e cacciati dagli italiani, è rimasto solo l’insulto”, ha scritto il ministro dell’Interno sulle sue pagine social.