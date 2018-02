ROMA – Davide Piccardo, 36 anni, ex leader delle associazioni islamiche di Milano, intervistato da La Zanzara, dice che voterà il Movimento 5 Stelle: “Finora la maggior parte degli islamici votava la sinistra, adesso vedo che si orientano sui 5 Stelle. Anch’io voterò il Movimento”.

Poi Piccardo difende la poligamia: “Sarebbe una battaglia di civiltà, e andrebbe riconosciuta in Italia. Siccome c’è una situazione diffusissima di uomini con più di una donna, ci vuole per queste donne un riconoscimento sociale e riconoscere dei diritti. Altrimenti vivono come mogli di serie B. Tutto qui”. Ma perché le donne non possono avere più uomini? “Per la religione islamica donne e uomini hanno delle specificità, sono diversi. L’uomo riesce a gestire più relazioni in modo stabile dal punto di vista affettivo, economico, fisico e procreativo. E la donna no”.

“Per la donna – dice ancora Piccardo – il vantaggio è che può sposare un uomo decente e rispettoso. E poi le donne hanno rapporti più stabili, è raro che abbiano amanti a lungo o doppie vite”.

“La poligamia – aggiunge – è meglio del tradimento, è qualcosa alla luce del sole”.