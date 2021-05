Ddl Zan non è sinistra, no a femminismo e ecologismo da salotto; Marco Rizzo: “Sono comunista, no smalto sulle unghie”

Ddl Zan giudicato da Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista: “La mutazione genetica della sinistra italiana inizia negli anni Settanta, con l’avvento del femminismo e dell’ecologismo da salotto. Nel nome dei diritti civili hanno buttato a mare i diritti sociali: il lavoro, la casa, la salute, la scuola”.

Marco Rizzo: “Se questa è la sinistra io non sono di sinistra. Sono comunista.” Lo ha detto il segretario del Partito Comunista dai microfoni di Radio Radio TV. “Questi signori delle multinazionali e i loro lacchè sono il nemico”. E in una intervista a La Verità: “Le leggi contro l’omofobia ci sono già.”

Quanto avvenuto al concerto del primo maggio ancora fa discutere. L’argomento più importante, il lavoro e i diritti dei lavoratori, sono passati in secondo piano, sommersi dalle polemiche intorno al caso Fedez– Rai e al clamore suscitato intorno al Ddl Zan

Marco Rizzo lo ha detto chiaro: “Questa storia dei diritti civili, del primo maggio, della polemica tra Fedez e la Rai, del concertone devo dire che non mi va proprio giù.”

“Non mi va giù questa polemica”, ha detto Rizzo a Radio Radio TV.

Il Primo Maggio è la festa del lavoro e dei lavoratori e quindi dei diritti sociali”.

Un testimonial miliardario di una multinazionale come Amazon sul palco del sindacato mi fa pensare.

“Pensare che un testimonial miliardario di una multinazionale come Amazon debba dare lezioni da un palco del sindacato-un sindacato che in questa manifestazione ha avuto i principali sponsor in Banca Intesa e nell’Eni­- mi fa molto pensare.

Questo signore poteva raccontarci di una tragedia presente ogni giorno come gli infortuni sul lavoro, gli omicidi sul lavoro.

In questa settimana sono stati numerosi, la cifra media è di 3 e mezzo al giorno.

Una strage che continua da anni. Poteva raccontare del milione e mezzo di disoccupati in più che c’è da quando esiste la crisi sanitaria.

Poteva raccontare di Amazon e delle altre multinazionali che- a differenza dei nostri commercianti, ristoratori, artigiani e lavoratori dipendenti- pagano zero tasse: Abbiamo letto sul Corriere della Sera 44 miliardi di fatturato e zero tasse (nel 2020 al fisco del Lussemburgo, Paese nel quale ha sede ndr).

Questo forse non poteva dirlo perché lui è testimonial.

Poteva dire che c’è necessità della piena occupazione per superare questa crisi: lavorare meno per lavorare tutti .”

Invece di parlare dei diritti del lavoro ha parlato dei diritti civili

“Invece di parlare dei diritti del lavoro ha parlato dei diritti civili che vengono spesso cambiati e sostituiti coi diritti sociali”, ha detto ancora Marco Rizzo che continua:

“I partiti come il PD, insieme alla destra, hanno cancellato i diritti dei lavoratori, ci hanno portato indietro agli inizi del ‘900, dall’articolo 18 e tutte le porcherie che questa sinistra ha fatto.

Questi signori non parlano dei diritti del lavoro perché li hanno distrutti. Cercano in qualche modo di imbellettare la loro pratica politica parlando di diritti civili. Io non ci sto.

La sinistra non può essere rappresentata da questo tizio che fa la pubblicità per il suo smalto maschile per le unghie.

Basta. Sono cose che non c’entrano niente con la sinistra.

Sono molto arrabbiato. Se questa è la sinistra io non sono di sinistra. Sono comunista. Questi signori delle multinazionali e i loro lacchè sono il nemico”.

L’intervista di Marco Rizzo a La Verità: “Le leggi contro l’omofobia ci sono già”. “Sono contro ogni discriminazione: ma non voglio nemmeno essere “indirizzato” a darmi lo smalto sulle unghie”.

“Le leggi contro l’omofobia ci sono già”, ha detto Marco Rizzo al quotidiano La Verità a proposito del ddl Zan.

“Se vogliamo, possiamo modificare l’articolo 3 della Costituzione (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ndr), aggiungendo che nessuno può essere discriminato per l’orientamento sessuale.

Basta questo. Io sono contro ogni discriminazione: ma non voglio nemmeno essere “indirizzato” a darmi lo smalto sulle unghie.”

Il ddl Zan e la sinistra? “In realtà questa insistenza non è una novità introdotta da Enrico Letta. Se vogliamo dirla tutta, la mutazione genetica della sinistra italiana inizia negli anni Settanta, con l’avvento del femminismo e dell’ecologismo da salotto.

Nel nome dei diritti civili hanno buttato a mare i diritti sociali: il lavoro, la casa, la salute, la scuola”.