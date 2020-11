Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha speso parole pesantissimi contro Luigi Di Maio nell’ultima diretta Facebook.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, chiama in causa il ministro Luigi Di Maio e le sue dichiarazioni sulla Campania. “Di Maio era quello che ha criticato la nostra scelta degli ospedali modulari perché secondo lui si sprecava denaro pubblico – ha detto – è uno degli esponenti di Governo che avrebbe dovuto impegnarsi per fare arrivare il personale medico. Voleva continuare a tenere il commissario in Campania, così avremmo fatto la fine peggio della Calabria. E parla, parla. Mi voglio fermare perché il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare almeno per le prossime ore”.

De Luca poi attacca le scelte del Governo. “Fatti salvi 3-4 ministri non è un governo, anziché andare allo sbaraglio sarebbe meglio avere un Governo che non produca il caos che è stato prodotto in Italia. In queste condizioni meglio mandare a casa il Governo”.

“Non è tollerabile nessun rapporto di collaborazione quando vi sono al Governo ministri come Spadafora che ha raccontato bestialità o con il signore di cui ho fatto il nome (Luigi Di Maio, ndr) che ho sfidato ad un dibattitto pubblico già anni fa e rinnovo l’invito in diretta tv sperando che non faccia il coniglio come ha fatto nei 3-4 anni precedenti”.

Infine c’è spazio anche per un commento sul video drammatico all’Ospedale Cardarelli: “Il mio cordoglio alla famiglia per la morte di una persona anziana”. E su chi ha girato il filmato poi finito sui social: “Dopo il decesso del nostro concittadino, questo signore ha avuto lo stomaco animalesco di girare un video…”. (fonte ANSA, video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)