De Luca: “C’è chi dà delle generalità false ai ristoranti. Prendete in giro solo voi stessi”.

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca se la prende con chi in questi giorni sta dando delle generalità false ai ristoranti:

“L’uso della mascherina è obbligatorio quando ci sono assembramenti. Come è obbligatorio se si va al ristorante fornire le generalità e un numero di telefono”.

“Un ragazzo romano trovato positivo – racconta – era stato a cena in un ristorante della costiera.

Quando abbiamo chiamato il titolare per chiedere di ricevere i dati delle presenze nella sera in cui il giovane era stato lì, abbiamo scoperto che metà dei presenti aveva dato un numero di telefono falso.

Così facendo non prendete in giro me, prendete in giro voi stessi”.”.

”Il contagio non è cancellato – continua De Luca – non è alle nostre spalle, è a fianco a noi.

Il governo nazionale ha aperto tutto a inizio giugno, comprese le frontiere: forse lì sarebbe stato meglio usare un po’ di prudenza in più”.

”Avremo – ha aggiunto – una fase di transizione di alcuni mesi, fino a quando non ci sarà la disponibilità del vaccino. Non è un problema ma bisogna essere responsabili. Uso mascherina e lavaggio delle mani sono indispensabili. Negli ultimi giorni ho firmato ordinanze relative all’utilizzo di autobus, mezzi di trasporto, traghetti.”. (Fonte: Ansa).