De Luca: “Lockdown per i non vaccinati Ci rimane solo il napalm o il lanciafiamme” (foto Ansa)

Lockdown per i non vaccinati? “Ci rimane solo il napalm o il lanciafiamme” risponde il governatore campano Vincenzo De Luca a chi gli chiede di commentare la richiesta di misure più stringenti avanzate dai governatori del Nord.

“Cominciamo a capire – prosegue – qual è la ricaduta negativa di atteggiamenti irresponsabili che abbiamo conosciuto in queste settimane. L’irresponsabilità di chi finge di scambiare per libertà democratica, quella che si chiama irresponsabilità”.

De Luca: “Tutelare la salute dei cittadini è un dovere di tutti”

“Mi auguro – ha proseguito De Luca – che tutti quanti di fronte a questa quarta ondata capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini è un dovere che appartiene a tutti quanti. Non ad alcuni si e altri no. Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi vaccinandosi ha dato prova di senso di responsabilità. Purtroppo – ha concluso il presidente della Campania – abbiamo a che fare con degli squinternati che invece di farsi il vaccino fanno i cortei”.

De Luca: “Ora creare lavoro”

L’ obiettivo è di quelli ambiziosi: fare della Campania la regione più moderna e semplificata del Paese attraverso un piano di sburocratizzazione di norme e procedure. Il governatore De Luca spiega il piano sillabando le parole quando dice che la priorità ora è “creare la-vo-ro”. Il primo passo è il varo di un portale, “Sismica”, che nasce per facilitare la vita di imprese e professionisti riducendo la tempistica necessaria per lavorare le istanze e in grado di rilasciare immediatamente la ricevuta per arrivare a zero burocrazia. Il sistema PagoPA è quello prescelto per versamenti all’insegna della trasparenza. “Si parte subito con una fase di sperimentazione – spiega in Regione De Luca alla platea dei rappresentanti delle associazioni dei costruttori e degli ordini professionali – motivo per cui vi chiediamo qualche settimana di pazienza per consentire il giusto rodaggio. Dal 9 dicembre sarà possibile caricare le pratiche. Dal primo gennaio il portale sarà operativo a tutti gli effetti”.