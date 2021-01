De Magistris si candida a governatore in Calabria: “Voglio dare voce a chi non l’ha avuta”. Salvini: “Fame di poltrone” (foto Ansa)

De Magistris:”Mi candido a presidente della Regione Calabria”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

De Magistris, nell’arco della giornata, sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell’avvio della campagna elettorale.

”Costruiremo insieme un programma chiaro e forte – le sue parole – e candideremo persone che hanno storie individuali e collettive credibili”.

”Voglio dare voce a chi non l’ha avuta, potere a chi considera il potere come servizio per il bene comune e non come luogo per perseguire interessi di parte – prosegue – Sono consapevole dell’impresa che appare impossibile, ma nulla è impossibile se c’è la volontà e lotterò con entusiasmo fino alla fine per la vittoria insieme alla maggioranza del popolo calabrese che desidera riscatto, sviluppo, libertà, giustizia sociale ed uguaglianza”.

De Magistris, Matteo Salvini: “Fame di poltrone”

“Si candida in Calabria ma continua a fare (male) il sindaco di Napoli – scrive Salvini – Mancanza di rispetto sia per i cittadini napoletani che per i calabresi, ormai la fame di poltrone della sinistra non conosce limiti”.

“De Magistris getta la maschera. La terza città d’Italia abbandonata a se stessa per mere ambizioni politiche personali del primo cittadino”.

E’ quanto affermano in una nota congiunta i deputati leghisti Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa, il senatore Francesco Urraro, il consigliere comunale Vincenzo Moretto, ed il consigliere regionale e segretario cittadino della Lega a Napoli, Severino Nappi.

“Adesso – osservano gli esponenti leghisti – sappiamo il perché del nulla amministrativo di questi anni. Con De Magistris scritte le peggiori pagine della storia politica di Palazzo San Giacomo. Solo rimpasti e marchette agli amici dei centri sociali. Le dimissioni ad horas sono un atto dovuto. La Lega in campo alle prossime amministrative come alternativa alla storia politica scritta dalla sinistra a Napoli in decenni di mal governo”.