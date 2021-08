Decreto Green pass, 1.300 emendamenti: solo dalla Lega oltre 900. Critiche da Forza Italia

Circa 1.300 emendamenti al decreto sul Green pass: tante sono le proposte di modifica presentate in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l’obbligo della Certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, eventi, convegni e congressi, cinema e teatri.

Emendamenti al decreto sul Green pass: solo dalla Lega oltre 900

Dei 1.300, 916 proposte di modifica arrivano dalla sola Lega, che è critica sul Green pass. Dal M5s sono stati presentati una quarantina di emendamenti, dal Pd 37 in tutto.

“Abbiamo presentato tanti emendamenti quanti il Movimento sulla giustizia”, dicono fonti leghiste commentando l’enorme mole di proposte di modifica.

Emendamenti al decreto sul Green pass, critiche da Forza Italia

Critiche a riguardo sono arrivate da Forza Italia. “Mentre molte parti del mondo sono in piena quarta ondata in Italia c’è chi ancora si lascia ammaliare dalle sirene dello scetticismo no vax. Ancora più preoccupante se tale situazione investe la politica, diventando strumento di lotta parlamentare”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

Giacomoni annuncia che “Forza Italia non parteciperà ad alcun ‘gioco’ parlamentare e sosterrà convintamente le misure approvate dal governo”. “Dei circa 1.300 emendamenti al decreto che introduce dal 6 agosto l’obbligo di green pass, presentati in Commissione Affari sociali a Montecitorio, la stragrande maggioranza sarebbero di forze che sostengono l’esecutivo. Un non senso. Un messaggio assai discutibile, forviante lanciato al Paese”.