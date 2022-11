Deputati: due al posto di tre, ma la Camera non ci fa lo sconto: stessa spesa con 230 onorevoli in meno FOTO ANSA

Lo “strano caso” titola il Corriere della Sera, ma non è strano. Anzi è la prassi. La prassi comune in questo paese o nazione (una notazione un po’ sciocca vuole che paese sia il giusto chiamarlo a sinistra mentre invece nazione è corretta dizione a destra). La prassi comune è: una volta ottenuta in assegnazione, una volta messa in cassetto una quota di pubblico denaro, questa diventa tradizione, diritto, bisogno, necessità. Diventa qualsiasi cosa possa motivare, giustificare, realizzare che quella quota di denaro pubblico resti in eterno. Nessuna remissione, mai. Semel preso, semper preso. La regola la fa la prassi: preso una volta, preso per sempre il pubblico denaro.

Una riforma dannosa, un referendum bugia e la beffa finale

Forse, anzi senza forse, gli sta bene, ci sta bene. Anche se non impareremo certo. Ci sta bene la beffa finale. A grande maggioranza l’opinione pubblica si è convinta che eliminare parlamentari, ridurre il loro numero fosse cosa utile e giusta (in realtà a grande maggioranza l’opinione pubblica voleva vendicarsi, licenziarli…). All’epoca M5S ha guidato l’umore, il Pd si è accovacciato nell’umore, tutta la politica più o meno ha avuto una fifa matta di dire che tagliare parlamentari era inutile e pure azzardato sfoga da bar social. E ci si è fatto sopra un referendum carico carico di bugie: tagliate il numero dei parlamentari e la ricchezza scorrerà, i soldi per loro saranno per noi…Come se la retribuzione di mille parlamentari fosse ordine di grandezza di decine di miliardi di euro.

Quindi forse ci sta bene, ben ci sta la beffa finale: con 230 deputati in meno la Camera dei deputati non fa nessuno sconto al bilancio pubblico. Tanta era la spesa prima con 630 deputati, tanta è prevista la spesa dopo, con 400 deputati. Come? Facile: il costo dell’esercizio di Montecitorio passa da 49 mila a 77 mila euro per deputato. E’ la prassi: ogni negozio, azienda, sindacato, categoria, regione, comune, territorio, comunità, cooperativa, famiglia, contribuente che al giro precedente di distribuzione/assegnazione di denaro pubblico ha ottenuto diciamo 100 considera poi impraticabile, punitivo e assolutamente da respingere scendere anche solo a 99 al giro successivo, non c’è ragione o motivo al mondo che possa comportare il calo. Non dio ma lo Stato me l’ha dato: guai a chi lo tocca, il caso non è strano.