ROMA – “A chi somiglia mio figlio? All’idraulico”. Così Alessandro Di Battista ha strappato una risata ai suoi follower su Instagram. Tutto è nato dal commento ingenuo di un utente in calce ad una foto che lo ritraeva in compagnia della compagna Sahra e del loro bambino.

“Quanto è cresciuto Andrea! – gli ha scritto – Non capisco se somiglia più a te o alla madre”. E Di Battista che ha ormai dimostrato di avere sempre la battuta pronta, gli ha risposto scanzonato: “All’idraulico”.

L’ex deputato M5s è in questi mesi in viaggio per l’America Latina, dove sta raccogliendo foto e materiale per un reportage sui processi di resistenza. Ma ha già pronto il biglietto di ritorno: nel suo ultimo post su Instagram il grillino afferma infatti di averlo già acquistato. Del resto, pochi giorni fa aveva mandato un messaggio al leader politico dei 5 Stelle: “Se Luigi mi chiamasse, sarei pronto a tornare per spiegare alla gente nelle piazze il testo della manovra”. E Di Maio potrebbe averne davvero bisogno.