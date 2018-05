ROMA – “Chi voterà la fiducia a un governo neutrale è un traditore della Patria”.

Ne è convinto Alessandro Di Battista che in un post su Facebook ha bocciato categoricamente la proposta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il terzo giro di consultazioni andato a vuoto, di formare un governo di servizio che cerchi di arrivare almeno a dicembre, assicurando il varo della manovra in autunno ed evitando l’aumento dell’Iva. La replica dell’ex parlamentare 5 Stelle è durissima

“Chi, dopo aver detto no al Movimento 5 Stelle voterà la fiducia ad un governo tecnico è semplicemente un traditore della Patria – ha scritto senza mezzi termini – In un Paese che intende ancora mostrarsi minimamente democratico le opzioni sono due: o un governo portato avanti da chi ha vinto le elezioni o nuove votazioni il prima possibile. Bivaccare è ignobile!”.

E ancora, memore dell’esperienza del governo Monti, Di Battista attacca: “Lo chiamano “governo neutrale”, “governo del Presidente”, “governo di tregua” etc, etc ma si tratterebbe sempre e comunque di un governo tecnico: un governo composto da personaggi non passati per le elezioni che, chiaramente, non avendo nessun rapporto con i cittadini fuori dalle Istituzioni, sarebbero in grado di compiere scelte dolorose come già avvenuto in passato”.

Eppure, piene di tecnici sono le giunte Raggi e Appendino a Roma e Torino. Così come tecnico era l’aspirante governo di professori presentato da Di Maio a ridosso delle elezioni del 4 marzo.