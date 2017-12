ROMA – Botta e risposta su Twitter tra Maria Elena Boschi e Alessandro Di Battista. “Qui trovate il resoconto stenografico del mio intervento alla Camera nel quale l’opposizione mi accusa di aver mentito. Leggetelo. Lo confermo dall’inizio alla fine. Adesso basta con le bugie. E stasera vado a #ottoemezzo con Marco Travaglio”, scrive l’ex ministro delle Riforme.

“Non c’è dunque alcun favoritismo, non c’è alcuna corsia preferenziale”. “Parole tue. E invece chiami Vegas, ti fai ricevere a Milano e gli esprimi preoccupazione non per il sistema bancario (comunque eri Ministro per i Rapporti per il Parlamento) ma per la “banchetta di famigli”, ribatte Di Battista riportando una frase estrapolata dallo stenografico dell’intervento in Aula di Boschi il 18 dicembre 2015, Di Battista. Ma Boschi non ci sta. “Ribadisco e confermo. Nessun favoritismo, nessuna corsia preferenziale. Leggiti come Vegas ha spiegato l’incontro: ha detto che era ‘un incontro normale come con altri’. E ammettilo: il bugiardo sei tu”, è il tweet della sottosegretaria.

“Presidente Paolo Gentiloni sulla questione #Boschi lei ha il dovere di intervenire immediatamente. Ne va della credibilità del Paese, ucciso dalle menzogne e dai conflitti di interesse!”. Lo scrive, in un tweet indirizzato al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sempre Di Battista.