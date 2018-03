ROMA – “Perdona gli impresentabili”. E’ l’appello che Vittorio Di Battista, padre del ben più noto Alessandro, ha rivolto al candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio.

In un post su Facebook Di Battista padre ha chiesto a Di Maio una sorta di amnistia politica per tutti i candidati coinvolti nello scandalo Rimborsopoli, e non solo, che una volta insediati in Parlamento dovrebbero chiedere le dimissioni. Ammesso che gli altri partiti gliele concedano.

Il padre di Dibba ha innanzitutto fatto gli auguri al candidato premier, dopo il trionfo alle elezioni:

“Luigi Di Maio, in c**o alla balena, in c**o ai nemici d’Italia – scrive – ed amnistia per qualcuno degli erranti a 5 Stelle. Sulla mia pagina la stragrandissima maggioranza è per il perdono. Sii generoso…”

Il riferimento è appunto a tutti quei candidati, tuttora in attesa di giudizio da parte del collegio dei probiviri, per incompatibilità coi valori del Movimento. C’è chi come Catello Vitiello è stato iscritto alla massoneria e chi invece è stato beccato a falsificare i bonifici per il rimborso dei lauti stipendi da parlamentare, vero cavallo di battaglia dei 5 Stelle.

Prima delle elezioni Di Maio ha promesso: nel caso di elezione gli “impresentabili” si dimetteranno spontaneamente. Ma la cosa non è così facile a farsi come a dirsi. E ora c’è anche il problema di serrare i ranghi per la conta di una eventuale maggioranza che consenta a Di Maio di salire al Quirinale. Ogni seggio è prezioso e una linea eccessivamente dura rischia di costare cara. Palazzo Chigi val bene un bonifico.