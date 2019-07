Luigi Di Maio: “Se cade questo governo per noi si torna al voto”

ROMA – “Crisi di governo? Se la Lega vuole andare al voto – dice il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dalla Stampa – si assume le sue responsabilità. Se cade questo governo, per noi si torna al voto. Questo è l’unico governo possibile, altrimenti rischiamo il ritorno dell’ asse Pd-Forza Italia che ha distrutto l’ Italia”.

Sul caso Lega-Russia, Di Maio ribadisce di non aver alcun sospetto su Salvini, altrimenti “non sarei al governo con lui”. Poi smentisce ogni tipo di rapporti e alleanze tra M5s e Pd, “non abbiamo mai avuto rapporti con un partito pro-austerity che ha contribuito allo sfacelo del Paese”.

Pd definito come ‘il partito di Bibbiano’? “Di quello scempio hanno parlato a lungo i giornali, individuando le responsabilità di aguzzini e complici. Tra le forze politiche, non siamo certo noi ad avere remore e imbarazzi”. Sulla figura dei ‘facilitatori regionali’ che arriveranno a breve nel M5s, Di Maio spiega: “Ci permetteranno di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei territori. Con i facilitatori sarà più semplice per il Movimento dialogare con amministratori, enti, associazioni per portare a casa obiettivi a favore dei cittadini”.

Fonte: La Stampa.