Di Maio, parla la mamma: “Berlusconi vede Luigi come steward? Lui cantava sulle navi…”

ROMA – "Salvini? Non lo conosco personalmente, molti dicono che sia una bravo ragazzo e che in realtà sia molto meglio di come appare". Parola di Paola Esposito, mamma di Luigi Di Maio, intervistata dal settimanale "Oggi".

Paola Esposito ha parole d’affetto anche per Silvia Virgulti, per anni accanto a Luigi Di Maio: “Silvia è una persona speciale, bella anche dentro. Con lei avevo un rapporto privilegiato sul piano emotivo”. E sulla nuova compagna del figlio, Giovanna Melodia: “Non l’ho conosciuta, ho appreso la notizia dai giornali e non si può giudicare una persona da una foto su un giornale”. E su Luigi: “Per me è lo scarrafone più bello che ci sia”.

A Berlusconi che aveva attaccato suo figlio parlando del lavoro di steward allo Stadio San Paolo risponde: “Se non ricordo male lui cantava sulle navi, Luigi si è sempre dato da fare con umiltà”.