ROMA – Con la Lega, dice il vicepremier e il ministro del Lavoro Luigi di Maio, intervistato a DiMartedì, “noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari” con “100 milioni di euro di risparmi l’anno”.

Poi, parlando della manovra, Di Maio spiega: “Abbattere il debito pubblico è un impegno che prendiamo, ma una legge di bilancio non si fa per ridurre il debito ma per cominciare ad avviare iniziative importanti, mantenere le promesse e migliorare la qualità della vita degli italiani”. E ancora: “Questa legge di bilancio manterrà le promesse, superare la Fornero, reddito cittadinanza, flat tax” e una parte delle risorse arriverà dal “taglio degli sprechi, ce ne sono tantissimi, il bilancio è pieno di sprechi”.

Sulle pensioni minime a 780 euro: “Dal 1 gennaio 2019 non ci sarà più nessun pensionato con la pensione inferiore a 780 euro. Avere una pensione per sopravvivere un intero mese è un principio di civiltà. Se c’è qualcuno che ha lavorato in nero, ha violato la legge e lo Stato ha funzionato male, ma non è che non possiamo alzare le pensioni alla maggioranza onesta perché qualcuno ha lavorato in nero” altrimenti “ogni volta che c’è un furbetto bisogna stare fermi”.

Sulla revoca della concessione alla società Autostrade: “C’e’ una legge che dice che nominiamo un commissario alla ricostruzione con poteri sostitutivi. Possiamo far ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare? Non ci siamo accaniti con Autostrade per una ragione qualsiasi ma per un grave inadempimento. Se hanno il coraggio di fare ricorso lo facciano”.