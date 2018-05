MILANO – Nuovo incontro tra i leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio: i due si vedranno sabato 12 maggio a Milano, al Pirellone, sede della Regione Lombardia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Domenica il nome del premier scelto verrà comunicata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lunedì dovrebbe arrivare l’incarico e in settimana dovrebbero prestare giuramento i ministri. Che, secondo il pentastellato Vincenzo Spadafora, “saranno meno di venti”.

Nella serata di sabato, Salvini vedrà anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per la prima volta dopo il comunicato di mercoledì con cui l’ex premier gli dava il via libera per un esecutivo giallo-verde.

Intanto si va delineando il programma comune, che dovrebbe contemplare sia la flat tax, ovvero l’aliquota unica cavallo di battaglia del centrodestra, sia il reddito di cittadinanza, vessillo del Movimento 5 stelle. “Stiamo facendo notevoli passi avanti con il programma di governo, stiamo trovando ampie convergenze su reddito di cittadinanza – ha spiegato Di Maio -, flat tax, legge Fornero, sulla questione che riguarda la lotta al business dell’immigrazione, del conflitto di interessi. Speriamo di chiudere il prima possibile, perché se non si chiude si torna al voto”, ha aggiunto.

Quindi, sull’annuncio di Davide Casaleggio riguardo al referendum degli iscritti sul contratto di governo, il leader politico M5s ha detto: “Il fatto di chiedere ai nostri iscritti un parere sul contratto di governo significa proprio dover fare un buon contratto di governo. La mia garanzia sta nel fatto che faremo un buon lavoro per soddisfare quello che gli italiani si aspettano da un governo di questa portata”.