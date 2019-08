ROMA – “Il mio telefono è sempre acceso” dice Matteo Salvini aprendo al Movimento 5 Stelle ma poco dopo arriva la chiusura di Luigi Di Maio.

Salvini, scrive Di Maio su Facebook, “ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna!”.

“Il 20 agosto – continua – noi ministri del Movimento 5 Stelle saremo al fianco di Giuseppe Conte in aula per sostenerlo contro la sfiducia della lega. Li aspettiamo al varco!”.

“Vedremo – sono le parole di Salvini da Castel Volturno rispondendo a una domanda sul rapporto con il Movimento 5 Stelle – Il mio telefono è sempre acceso. Per me un governo Renzi Di Maio non sarebbe rispettoso del voto degli italiani”.

Di Maio però non arretra: “Ha aperto una crisi che, peraltro, ora rischia di far aumentare l’Iva a milioni di famiglie e che potrebbe mandare a casa migliaia di lavoratori: non riesco ad approvare il decreto per fermare chiusura di Whirlpool a Napoli e altre questioni pendenti. Lo ha fatto solo per il consenso. Lo ha fatto per qualche sondaggio? Non solo. Anche perché stavamo per togliere le concessioni ai Benetton e stavamo per tagliare 345 parlamentari che lui non vuole tagliare più”.

Poi DI Maio accusa il leader leghista di essere attaccato alla poltrona: “Salvini giorni fa aveva tuonato ‘siamo pronti a dimetterci tutti, vedrete…’. Sono passati 5 giorni ma stanno ancora tutti lì attaccati alla poltrona. Deve far comodo, evidentemente, avere l’auto blu e i voli di Stato mentre si fa campagna elettorale nelle spiagge”.

