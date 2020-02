Di Maio spiato? Il giallo del drone davanti alle finestre di casa sua

ROMA – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio spiato? Nella notte tra lunedì e martedì 11 febbraio un non meglio identificato piccolo drone è volato nel cortile dell’abitazione romana in zona Colosseo dell’ex Capo politico M5S.

Per una decina di minuti è sostato all’altezza dell’appartamento del ministro, prima di dileguarsi. Gli agenti che vigilano sulla sicurezza di Di Maio hanno preso nota, anche i Servizi si sono attivati. Il drone ha filmato, scattato foto, registrato dati sensibili? Le domande sono poste da Repubblica che ha pubblicato lo scoop.

Di Maio in quel momento era in missione nei Balcani. Informato della cosa ha finora minimizzato e non ha dato troppo peso alla cosa. Ma la questione riguarda la sicurezza nazionale. La Questura di Roma ha aperto un’inchiesta, la Digos e l’Ucigos indagano. (fonte Ansa)