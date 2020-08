Luigi Di Maio e Virginia Saba giocano in acqua. Ma una delle foto pubblicate su Oggi può sembrare allusiva. E i social si scatenano.

Oggi ha dedicato un servizio (clicca qui per vedere le foto) alle vacanze di Luigi Di Maio e Virginia Saba. In particolare gira sui social una foto del ministro degli Esteri e della sua compagna mentre sono in acqua.

Di Maio e Virginia Saba in acqua: la battuta di Osho

La foto, scattata da Oggi, ha subito catturato l’attenzione dell’autore de “Le più belle frasi Osho”, account Facebook da oltre un milione di follower. “Allora è vero quello che si dice sui neri”, è la battuta, nel solito stile “politicamente scorretto”, che compare sull’immagine.

La replica del paparazzo indignato

Battuta che non è piaciuta all’autore dello scatto, Alex Fiumara. “Vedo che sta facendo rumore la mia foto che ritrae il ministro Di Maio al mare con la sua compagna. È uno scatto ingannevole, come spesso capita. I due hanno mantenuto per tutto il tempo un comportamento sobrio. Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra”, ha scritto il fotografo su Twitter. “Devo anzi dire che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi, quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua, vergognatevi a fare certe allusioni”, ha aggiunto.

La rabbia degli esponenti M5s

“La campagna denigratoria su Luigi Di Maio di queste ore è ripugnante e ci descrive un paese in profonda sofferenza. Si dovrebbe parlare di Di Maio per quello che ha fatto come Ministro, di come un trentenne abbia portato una forza politica al 35% nelle elezioni del 2018, invece, in questa ultima domenica di agosto, non c’è gruppo whatsapp o pagina facebook in cui non si sprechino commenti e battutine sui momenti di Luigi al mare con la propria donna”. Lo scrive in un post su Fb il deputato M5S Michele Sodano.

“Possiamo fare molto di più, credetemi. E guardate, questo è solo un esempio della cultura gossippara che satura l’informazione e crea danni irreparabili nella cultura degli Italiani. Riprendersi l’Italia e ricostruirla da sud al nord, significa andare molto oltre, prestare attenzione alle cose che contano. Forza Luigi e forza a tutti i giovani che vogliono un paese diverso e per questo combattono con ogni mezzo a disposizione”, aggiunge.

“Gli odiatori sessisti seriali e il Web.Montare ad arte una narrazione distorta e far passare uno scatto per qualcosa che non è, al solo ed unico fine di delegittimare il Ministro Luigi Di Maio dimostra la bassezza del livello di chi si presta a questa infima speculazione. E finire per essere sconfessati dallo stesso autore dello scatto dovrebbe far vergognare chi non avendo altri argomenti scende tanto in basso. La politica è confronto anche acceso, anche dai toni accesi, Ma non è questa”. Lo scrive su Fb la deputata M5S Anna Macina. “Si giudichi l’operato del ministro ma non si ricami su una foto inventando di sana pianta e alimentando una speculazione sessista.Che pena”, conclude. (Fonti: Oggi, Facebook, Twitter)